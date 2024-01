Il fait plus que jamais le plein : le nombre de voitures converties au superéthanol en forte hausse

Les prix des carburants repartent légèrement à la hausse ces derniers jours. De nombreux conducteurs équipent désormais leur véhicule thermique d'un boîtier permettant de rouler au superéthanol, bien moins cher. La consommation de ce carburant a bondi l'an dernier et le nombre de véhicules compatibles est en forte hausse, selon des chiffres révélés ce lundi dans le 20H de TF1.

C'est un tout petit boîtier, qui permet de faire de très grosses économies. Cet équipement rend compatible presque n'importe quel véhicule à essence avec le superéthanol. Les diesels sont exclus. Installer une telle machine "prend environ quatre heures", indique Maxime Darses, garagiste à Levallois-Perret. "Quelqu'un qui va rouler 15.000 kilomètres par an, il amortira ce boîtier en six à neuf mois", continue le professionnel, interrogé dans le 20H de TF1. Selon la puissance de la voiture, cet investissement coûtera entre 700 et plus de 1000 euros la mise en place.

Une hausse de 23% du nombre de véhicules équipés en 2023

Malgré ce budget conséquent, il n'y a jamais eu autant de voitures à rouler au superéthanol. 370.000 véhicules en seraient équipés, soit une hausse de 23% en un an, selon des chiffres de la Collective du bioéthanol et révélés par le 20H de TF1 ce lundi. Un succès logique : son faible coût, autour de 90 centimes du litre, le rend bien plus attractif que d'autres carburants, dont le prix est en hausse ces derniers temps. Celui du superéthanol, lui, reste en baisse depuis deux mois. "Mon beau-frère a un véhicule équipé d'un boîtier au superéthanol, il en est content, il fait le plein pour pas grand-chose", confirme un conducteur croisé à la pompe à essence dans le reportage à retrouver en tête de cet article.

Selon les derniers chiffres, en roulant 13.000 kilomètres par an, le superéthanol permet d'économiser 574 euros par rapport au sans-plomb 95. Le tout, malgré l'inconvénient majeur de ces boîtiers : la surconsommation de carburant. "Cette surconsommation est estimée à 15 à 25 % selon les véhicules, mais elle est gommée par la différence du prix à la pompe, assure Jérôme Loubert, directeur commercial de Flexfuel, une entreprise spécialisée dans la conversion au bioéthanol. Pour faire simple, à chaque plein, vous faites en moyenne 35 euros d'économie."

Au total, la consommation de superéthanol a grimpé, elle, de 5% sur un an en 2023. Cette année, beaucoup moins de régions subventionnent l'installation d'un boîtier superéthanol. Pour espérer s'équiper d'un tel outil, il convient de vérifier à quelles aides il est possible de prétendre.