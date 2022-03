Chine : l'empire de l'énergie solaire

Avec ces centrales à charbon, les dragons noirs. La Chine, premier pollueur du monde, est aussi championne des énergies vertes. Avec des projets aussi insolites que colossaux. Ici, il y a une ferme flottante de panneaux solaires, la plus large au monde. Un parc photovoltaïque de 600km², six fois la taille de Paris. Une transition à marches forcées, quitte à exproprier ses agriculteurs. Ces terres, Pi a été contraint de les céder. L'agriculteur affirme n'avoir reçu aucune compensation. Et ces manifestations n'y ont rien changé. Quoi qu'il en coûte, la Chine ambitionne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.