Pâques : les chocolatiers artisanaux plébiscités

Il ne reste plus que quelques jours pour acheter les chocolats de Pâques et organiser la chasse aux oeufs pour petits et grands dimanche. Si la majorité des consommateurs se servent dans les grandes surfaces, la récente affaire autour de certains produits contaminés à la salmonelle poussent certains à se tourner vers des producteurs de proximité.

C'est le cas de Stéphanie qui a fait le choix de venir dans sa boulangerie habituelle. "Gage de qualité, commerce de proximité. Je trouve que j'ai tout intérêt à venir ici", explique-t-elle à notre équipe de TF1. Les clients ont toujours fait confiance aux petits artisans.