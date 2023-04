VIDÉO - "Ça devient de plus en plus compliqué" : cirques et fêtes foraines sont-ils encore les bienvenus ?

Une autre profession rencontre aussi des difficultés pour trouver un terrain d'accueil : les forains. À la foire de Lille, certains confient avoir de mauvaises surprises avec les communes. Comme Caroline Dubois, qui tient un stand de pêche aux canards ; elle doit parfois changer d'emplacement. "Ça devient de plus en plus compliqué. On est de plus en plus expulsé du centre-ville. Nous, si on est loin du centre-ville, c'est plus la même chose", lâche-t-elle. Les raisons invoquées par les communes : des réaménagements urbains après des travaux ou des riverains fatigués du bruit.

Il arrive aussi que la fête foraine soit tout simplement annulée pour être remplacée par des jeux gonflables. C'était le souhait de la maire de Saint-André-lez-Lille (Nord) lors de la fête populaire du 1er-Mai. "La ville a accueilli de nombreuses demandes de citoyens souhaitant modifier la forme de la ducasse traditionnelle", assurait Élisabeth Masse. Mais devant la pression exercée par les forains, l'édile a finalement changé d'avis. À côté des jeux gonflables, la fête foraine aura bien lieu.