VIDÉO - Colère des agriculteurs : comment distributeurs et industriels contournent les lois Egalim

Vendredi, Gabriel Attal a annoncé des sanctions contre trois industriels ne respectant pas les lois Egalim. Ces lois, entrées en vigueur depuis 2018, sont au centre des revendications des agriculteurs. Elles sont contournées par certains distributeurs pour faire pression sur les producteurs.

La mobilisation des agriculteurs se poursuit ce samedi alors que les syndicats jugent insuffisantes les annonces faites par le Premier ministre Gabriel Attal vendredi. Parmi les mesures, il a notamment annoncé des sanctions lourdes contre trois industriels de l'agro-alimentaire ne respectant pas les lois Egalim.

Car les lois Egalim de 2018 et 2021, censées protéger les revenus des agriculteurs, ne sont pas appliquées, d'après le syndicat agricole FNSEA. Des géants de la grande distribution ont en effet trouvé des moyens de les contourner : au lieu d'acheter leurs produits via une centrale d'achat française, certains passent par une centrale d'achat dans un autre pays. C'est le cas de E.Leclerc en Belgique, de Carrefour en Espagne ou encore de Système U aux Pays-Bas.

Alors qu'Egalim 2 a rendu illégales les négociations sur le coût de la matière première agricole, les distributeurs qui échappent à la loi sont en mesure de mettre la pression sur les industriels pour négocier des prix très bas, forçant les producteurs à vendre moins cher.

Des contrôles sur les négociations commerciales renforcés

Plus tôt dans la semaine, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait déclaré à l'Assemblée nationale : "Nous multiplierons les contrôles nécessaires et nous prononcerons toutes les sanctions pour faire respecter la loi Egalim par les distributeurs comme par les industriels." Les sanctions iront "jusqu'à 2% du chiffre d'affaires des distributeurs et des industriels", a-t-il promis, comme on le voit dans le reportage en tête d'article. Il a également annoncé la mobilisation spéciale de cent inspecteurs de la répression des fraudes.

D'après les informations de TF1, les trois entreprises qui ont déjà été sanctionnées seraient le fabricant de produits laitiers Malo ainsi que deux filiales du groupe Bigard dans le secteur de la viande.

Si certains barrages ont été levés vendredi, d'autres continuent à certains endroits ce samedi, alors que le patron de la FNSEA Arnaud Rousseau a appelé à "poursuivre cette mobilisation".