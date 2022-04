Comment le Creusot a vu revenir ses usines ?

Toutes les usines de la ville connaissent le même essor. Framatome, qui produit aussi des équipements pour le nucléaire, est passé en trois ans de 250 à 370 salariés. Alstom a augmenté ses effectifs de 25% ces quinze dernières années. Chez ce géant du ferroviaire, le service des ressources humaines ne s'ennuie pas. L'entreprise a survécu à la crise industrielle des années 80 en investissant. Et c'est une nouvelle directrice arrivée il y a trois mois qui poursuit la modernisation du site. On ne maintient pas sa place de numéro deux du rail par hasard. Alstom ne produit plus comme il y a quarante ans. Désormais, ce sont des robots qui effectuent les tâches les plus pénibles.