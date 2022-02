Comment les éleveurs de porcs accueillent-ils le "plan d'urgence" du gouvernement ?

Pour aider cette filière porcine très fragilisée, le gouvernement a annoncé lundi 31 janvier un "plan d'urgence" de 270 millions d'euros pour les 10.000 élevages de porcs français. Ce plan se divise en deux volets, l'un de 75 millions d'euros et un second de 175 millions. Le premier devrait être versé "dans les deux ou trois semaines à venir, aux producteurs les plus fragiles, selon les critères définis par la profession", a précisé le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, auprès du journal Ouest-France. Le second devrait arriver au plus tard début mai, une fois l'aval de l'Union européenne obtenu. Les agriculteurs pourraient aussi profiter de Prêts Garantis par l'État et de 20 millions d'exonérations de cotisations sociales.