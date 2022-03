Commerçant ambulant : le casse-tête du carburant

Sur les petites routes sinueuses de la Drôme et de l’Ardèche, il a des clients de plus en plus fidèles. Avec la hausse du carburant, ces derniers ont réduit leurs déplacements. Et pour garder leur épicier, la plupart achètent davantage. Leur panier a augmenté de 10%. Pour Claude, il n’est pas question d’augmenter ses prix ni d’abandonner ses clients, quitte à gagner un peu moins. "Je ne suis pas un spéculateur. J’aime mon métier et je suis solidaire avec mes clients", confirme-t-il. À cheval ou au volant de son camion, avec surtout une bonne dose d’humour, le carburant de Claude fait face à la crise.