Commerçants : pourquoi ils préfèrent les petites villes

Au milieu des champs, une nouvelle boutique a poussé il y a trois semaines. Pendant huit ans, Virginie Charlet vendait des vêtements dans le centre-ville de Lille. La gérante du magasin a déménagé dans une commune rurale, à 20 kilomètres, car elle y voit des avantages. D’abord, la fréquentation a augmenté de 20% et les dépenses sont deux fois plus élevées. Et depuis l’ouverture, elle a déjà des clients fidèles. Ce magasin à la campagne présente selon eux tous les avantages. Virginie a choisi également de s’y installer pour le cadre de vie avec moins de trajets. Une vie plus calme.