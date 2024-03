VIDÉO - Voyages en avion : les secrets des prix bas de Transavia

Les compagnies low cost facturent le moindre service en échange d'un prix de départ peu élevé. Ce modèle économique est désormais privilégié par le groupe Air France. La compagnie française a en effet décidé de faire payer les bagages de cabine pour les vols effectués par sa filiale Transavia à partir d'avril.

Le 24 février 1961, le nouveau terminal d’Orly est inauguré. Cet aéroport situé au sud de Paris a été spécialement pensé pour la compagnie Air France, alors en plein essor. Les choses sont en train de changer : en 2026, plus aucun avion Air France n’empruntera le tarmac d’Orly. Désormais, c’est uniquement sa filiale low cost Transavia qui fera voler sa flotte.

Lorsqu’une ligne est déficitaire, Air France la bascule depuis quelques années vers Transavia. Ce changement entraîne souvent une réduction du nombre des vols. "Avant, entre Paris et Perpignan, il y avait un avion très tôt le matin et un autre le soir, donc on pouvait faire l’aller-retour dans la journée mais ce n’est plus possible désormais", constate une cliente pour le 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Des prix qui varient très souvent

L’un des arguments de Transavia ? Le prix des billets, attractif. Le prix moyen d’un billet de cette compagnie tourne autour de 100 euros. De quoi être très compétitif. Mais cela devrait changer. Alors que Transavia ne faisait jusqu’à présent pas payer les bagages en cabine, cette option sera facturée au moins 15 euros à partir du 3 avril.

Pour les voyageurs, il est difficile de comprendre le montant des billets car il change tout le temps. Armelle Médard, chargée de l’étude des prix chez Transavia, donne des explications en prenant l’exemple d’un vol dont elle adapte le prix : "Tous mes concurrents montent leurs prix donc nous allons suivre cette tendance. L’idée, c’est de monter les prix comme ce vol fonctionne très bien. Il était à 83 euros sur le site de Transavia et je viens de le passer à 96 euros."

Jusqu'à huit trajets par jour

L’un des secrets de Transavia réside dans les avions qui volent le plus possible, parfois jusqu’à huit trajets par jour, de 6h30 à 22h30. Transavia possède par ailleurs un seul type d’avion : l’A320neo. Cela lui permet à la compagnie aérienne de réaliser des économies sur la formation des pilotes ou l’entretien des appareils.

Cet avion possède un atout : il consomme 15% de kérosène en moins. "Sur un aller-retour entre Paris et Séville, on va pratiquement économiser deux tonnes et demie de carburant. Ce chiffre est énorme compte tenu des volumes et du nombre de vols effectués à l’année", indique Franck Roch, commandant de bord lors d’un vol Transavia entre Paris et Séville auquel TF1 a participé. À l'atterrissage en Espagne, le nettoyage de la cabine ne dure que quelques minutes. Le steward se retrousse les manches. Le prochain départ est déjà dans 37 minutes. Ce rythme effréné a permis à Transavia de transporter pas moins de 13 millions de passagers en 2023.