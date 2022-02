Énergie : la facture augmente aussi pour les mairies

Dans cette commune de 4000 habitants, l'augmentation du prix de l'énergie se paye au prix fort. Cette année, la facture de gaz sera multipliée par quatre. "On a dépensé 154.000 euros. Cette année, si on consomme exactement les mêmes puissances, on va consommer 671.000 euros. Je n'ai jamais vu ça depuis quatorze ans que je suis maire", confie Yves Delot.