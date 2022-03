Contrat avec l’Ukraine : 100 000 pommiers sur les bras pour un pépiniériste du Lot-et-Garonne

Pour Benoît Escande, la perte est estimée à 500 000 euros. Un coup dur après la crise du Covid et l'épisode de gel de l'an passé. "On parle d'un demi-million d'euros. Là, il y a un très gros client, mais il y a aussi trois ou quatre autres petits clients qui gravitent autour. C'est plus ou moins 10% du chiffre d'affaires", explique-t-il.