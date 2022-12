Coupe du monde 2022 : le parcours des Bleus a-t-il un impact sur l'économie française ?

Devant le match, les supporters ne manquent pas non plus l'apéritif. Avec la Coupe du monde, les ventes de bières montent en flèche, grimpant de 30% au sein de l'enseigne Franprix. La progression est aussi de 25% pour les biscuits apéritifs et les chips. "Même si ce sont des produits qui subissent des niveaux d’inflation importants, parfois plus de 10%, les clients continuent à beaucoup consommer ces produits", explique Laurent Rapoport, directeur marketing et digital du groupe.

Certains ne se limitent pas au menu et vont plus loin pour se sentir comme en tribune. Marc s’est offert une télévision à 1800 euros : "les couleurs sont bien mieux, il y a beaucoup plus d'immersion dans le match", se réjouit-il. L’enseigne Darty a constaté en effet que c’est lors des compétitions de football que les télévisions se vendent le plus. "Lors des années de Coupe du monde, comme celle-ci, les ventes additionnelles grimpent de 300.000", relève Lionel Desveaux, responsable de vente dans l'un de ces magasins. D'autres produits les plus originaux sont aussi prisés des fans de football, comme les friteuses, dont les ventes ont bondi de 20% d'après le groupe.