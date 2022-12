Un pic de consommation électrique enregistré après le match France-Maroc

"Le match des Bleus a bel et bien eu un impact sur la consommation électrique nationale", a annoncé RTE sur Twitter. Ainsi, à l'heure du coup d'envoi, à 20 heures, la consommation a baissé "plus que d'ordinaire", comme a pu le mettre en avant via un graphique le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Concentrés sur le match, les Français ont donc été nombreux à cesser toutes autres activités consommatrices d'électricité. Selon les chiffres de Médiamétrie, plus de 20 millions de personnes ont effectivement regardé sur TF1 cet affrontement inédit.