Courtepaille : la mythique chaîne de restaurants en redressement judiciaire

Courtepaille a aussi souffert de la flambée de l'inflation qui renchérit ses coûts d'approvisionnement et contraint les familles au budget serré à faire des arbitrages dans leur consommation. Napaqaro, qui avait racheté Courtepaille il y a un peu plus de deux ans au fonds britannique ICG, détient aussi Buffalo Grill, et développe en franchise l'enseigne américaine de restauration rapide Popeyes Louisiana Kitchen.

L'histoire de la chaîne Courtepaille avait débuté en 1961, avec l'ouverture d'un restaurant au bord de la Nationale 6 à Rouvray (Côte-d'Or), suivie d'une deuxième quelques kilomètres plus loin, à Cussy-les-Forges (Yonne). L'enseigne se signale d'emblée par son toit de chaume, sa cheminée, et une carte centrée autour de la viande. Le succès est immédiat, et les ouvertures de restaurants se succèdent, en bordure des grands axes. Longtemps propriété du groupe Accor, Courtepaille était ensuite passée sous le contrôle de plusieurs fonds d'investissements successifs.