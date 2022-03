Création d'entreprise : ces femmes ont réussi

Innover sans se précipiter, c'est aussi le crédo d'Aude Nyadanu. Elle est à la tête d'une entreprise qui améliore le quotidien des soignants et des patients. Ce jour-là, une nouvelle application mobile est testée. Cette ingénieure a tout fait seule sans levée de fonds. "Contrairement à la vision qu'on peut avoir des start-up ou au bout de six mois, il lève un million et embauche cent personnes, moi, j'ai mis 4 ans à monter ma structure. Aujourd'hui, on est sept", affirme la fondatrice et dirigeante de Lowpital. Et elle espère continuer à faire grandir son projet.