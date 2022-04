Création d'entreprise : ils se sont lancés pendant le confinement

Continuer d'y croire, c'est un conseil que plus de 800 000 entrepreneurs ont suivi malgré la crise sanitaire. Parmi eux, il y a Laurent et Lindsay. Leur boutique de jeux de société, ils l'ont ouvert au pire moment, quand les clients ne pouvaient pas y rentrer. Le pari s'est avéré payant. Un an plus tard, ils ont dû déménager pour s'agrandir. Ce ne sont pas les clients qui diront le contraire. C'est un engouement qui se retrouve aussi dans les chiffres. Plus de 10 000 boîtes de jeux ont été vendues en un an, au-delà de toutes leurs espérances. C'est suffisant pour les rassurer alors que le couple a investi toutes ses économies dans ce projet, celui d'une vie.