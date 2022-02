Assurance emprunteur : le questionnaire santé bientôt supprimé (sous conditions)

C'était un engagement du candidat Macron en 2017. Dès le 1er juin, les particuliers de moins de 60 ans ne devraient plus avoir à remplir le questionnaire santé s'ils souscrivent un crédit inférieur à 200.000 euros. Plus besoin de déclarer ses antécédents médicaux ou d'éventuelles pratiques à risques, seuls l'âge, la profession, le tabagisme et la zone géographie d'habitation seront pris en compte.