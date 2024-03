Agriculteurs, éleveurs, horticulteurs et maraîchers entrent dans la liste des métiers en tension

Un arrêté a été publié ce samedi au Journal officiel pour qualifier quatre métiers agricoles de métiers en tension. Cette mesure facilitera l'emploi de travailleurs étrangers non européens. C'était l'une des annonces faites par Gabriel Attal mercredi 21 février.

Quatre familles de métiers du secteur agricole entrent dans la liste des métiers en tension, via un arrêté publié ce samedi au Journal officiel. Ce qualificatif permet de recourir plus facilement à la main-d'œuvre extra-européenne. Sont concernés les "agriculteurs salariés, éleveurs salariés, maraîchers et horticulteurs salariés, viticulteurs et arboriculteurs salariés", annonce le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau.

Le mercredi 21 février, Gabriel Attal a annoncé en conférence de presse une série de mesures visant à apaiser la colère des agriculteurs, qui manifestaient depuis janvier. Deux jours plus tard, le gouvernement avait engagé "une consultation des partenaires sociaux" et annoncé que l'arrêté pour modifier la liste des métiers en tension serait publié avant la fin du Salon de l'agriculture.

Le recrutement de travailleurs non européens facilité

"Sur l'ensemble du territoire métropolitain, les entreprises agricoles pourront recruter des travailleurs étrangers hors Union européenne sans que la situation de l'emploi ne puisse leur être opposée, ce qui permettra d’accélérer la procédure de recrutement", avait alors précisé le gouvernement. La liste des métiers en tension existe depuis 2021 et répertorie des dizaines de secteurs qui peinent à recruter.

Plus de 400 millions d'euros de mesures d'urgence ont été annoncés par le gouvernement pour répondre aux revendications des agriculteurs. Un projet de loi pour renforcer la loi Egalim doit être présenté d'ici l'été. Les syndicats ont rendez-vous avec Emmanuel Macron dans le courant du mois de mars et une loi d'orientation agricole doit être présentée au printemps.