Crise de l'énergie : Le Maire appelle nos voisins européens à intervenir "quand les prix s'emballent"

La France essaye depuis des semaines "d'obtenir un accord sur la baisse des prix de l'électricité au niveau européen, notamment par l'extension du mécanisme ibérique à tout le continent européen. Nous continuerons à nous battre dans ce sens, comme nous continuerons à nous battre pour la disjonction du prix du gaz et du prix de l'électricité", a déclaré le ministre français. Bruno Le Maire a aussi indiqué vouloir "maintenir le filet de sécurité qui existe déjà pour les plus petites entreprises. 1,5 million de TPE sont aux tarifs régulés de vente (TRV). Nous maintiendrons ce tarif-là". Pour les autres entreprises énergo-intensives, "nous présenterons des solutions dans les jours qui viennent, et nous y travaillons notamment avec la CPME", a encore indiqué Bruno Le Maire.