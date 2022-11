Électricité : l'hiver 2023-24 sera "probablement" le plus risqué, selon Emmanuelle Wargon

L'hiver n'a pas encore eu lieu que les autorités tirent déjà la sonnette d'alarme pour l'année prochaine. D'après Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, l'hiver le plus à risque sera "probablement" celui de 2023-2024. "On a une belle probabilité que ça ne se passe finalement pas trop mal pour l'hiver 2022-23. Pour 2023-2024, c'est encore vraiment très incertain", a reconnu Emmanuelle Wargon sur BFM Business, reconnaissant que ce deuxième hiver sous tension serait "probablement" le plus risqué.