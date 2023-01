Crise de l'énergie : le système D des TPE pour rester ouvertes

C’est un soulagement pour ces restaurateurs. Ils vont bientôt être contactés par leur fournisseur d’énergie pour renégocier leur contrat d’électricité. La mesure concerne ceux ayant un contrat au-dessus de 280 euros du mégawattheure. En attendant l’appel d’EDF, Laurence et Philippe font des économies grâce à leur feu de bois. Depuis peu, Philippe fait chauffer sur son grill ses marmites, ses patates, les sauces… la cheminée est devenue son principal mode de cuisson.

Les économies ne s’arrêtent pas là. Ils mettent plusieurs choses dans le four à cuire en même temps, ne mettent plus de chauffage et de lumière pendant le service. Leur facture d’électricité a été multipliée par deux.