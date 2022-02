Crise ukrainienne : des répercussions sur les prix en France ?

Une autre interrogation, allons-nous payer plus cher notre farine ? En tout cas, les courts mondiaux du blé, eux aussi, s'emballent. Pour cause, la Russie et l'Ukraine représentent à eux deux 30% de la production mondiale. Le prix de vos pâtes, gâteux, pains pourraient donc augmenter. Aujourd'hui, par exemple, la farine de blé représente déjà 5 à 10 % du prix d'une baguette.