VIDÉO - Cristallerie d'Arc : les fours redémarrent enfin

Le verre en fusion coule de nouveau dans ce four historique du géant verrier français. Arrêté depuis l'automne à cause des coûts de l'énergie, il vient d'être redémarré. Pour Ahmed, qui avait été l'un des nombreux salariés placés au chômage partiel, c'est un soulagement : "On est heureux de retrouver nos machines, nos habitudes, et les collègues aussi". Car comme l'explique Frédéric Specque, délégué syndical central CGT, "il y a des gens qui ont perdu 300 euros par mois, très clairement". Le coût du gaz a été multiplié par vingt cet hiver par rapport à 2022. Alors, Arc France avait baissé sa production de près de 70 %.