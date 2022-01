Croissance à 7% : les raisons d’un rebond historique

Antoine Combastet, directeur de Little Worker à Paris, n'a jamais autant travaillé, plus 40% d'activité pour sa société de rénovation. "Il y a un an, on était plutôt à 60, 70 chantiers quand aujourd'hui, on a une centaine de chantiers en cours par mois", indique le chef d'entreprise. Une croissance qui s'explique en partie par des Français qui consomment davantage, plus 5,3 % en 2021. "Les gens ont besoin de rénover leur intérieur et se tournent de plus en plus aussi sur leur logement avec le télétravail, le besoin de se sentir bien chez soi. Donc, aujourd'hui, on a un carnet de commandes qui n'arrête pas de se remplir et qui est chargé dès ce mois de janvier 2022", poursuit-il.