Dark kitchen : l’envers du décor

Pour la livraison d'un repas à la maison en 15 minutes, il faut commander sur des plateformes comme Deliveroo, Just Eat et ou Uber Eats. Les menus sont souvent concoctés dans des cuisines de l'ombre. Ils n'ont pas besoin de CAP ni de formation, d'attendre de longs mois ni d'investir beaucoup d'argent. Dans un quartier résidentiel à Toulouse, on aurait pu installer un resto traditionnel, mais à la place, on trouve une dizaine de cuisines, asiatique, brésilienne ou encore des spécialités à base de cordon bleu.