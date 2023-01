De plus en plus de faux billets : quelle est la probabilité qu’on vous en donne un ?

Or, ce trafic est reparti à la hausse l'année dernière, avec 376.000 faux billets retirés de la circulation, soit une hausse de près de 8,4% en un an, selon des chiffres publiés ce lundi 30 janvier par la Banque centrale européenne (BCE). Il s'agit d'un retournement de tendance après plusieurs années de recul aboutissant à 347.000 billets saisis en 2021, qui était le plus bas historique. Cette hausse "reflète la reprise de l'activité économique en 2022, après la levée de la plupart des restrictions liées à la pandémie de Covid-19", explique l'institut monétaire.

Toutefois, en comparaison avec les 29,5 milliards de billets authentiques qui étaient en circulation fin décembre (un chiffre en hausse de 4,4% sur un an), "la probabilité de recevoir une contrefaçon est très faible", rassure la BCE, précisant que seulement "13 contrefaçons ont été détectées en 2022 pour 1 million de billets authentiques en circulation". Ce chiffre représente même, selon les données communiquées par l'institution, "la seconde proportion la plus faible enregistrée depuis l’introduction des billets en euros". En 2021 certes, la proportion était de 12 faux billets pour 1 million de vrais, mais il y a 5 ans en 2018, le ratio était de 25 pour 1 million, et même de 64 pour 1 million en 2009.

Il faut dire que ces dernières années, la BCE a progressivement doté la zone euro de nouveaux billets avec des dispositifs de sécurité renforcés, rendant le travail des faux monnayeurs plus difficile.