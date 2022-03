Déçus des mesures, les pêcheurs bloquent le Guilvinec

Dans la foule, quelques armateurs sont pour la reprise de la pêche. Avec l'aide de 35 centimes, ils pensent pouvoir être rentables. "Il faut qu'on aille en mer pour que les gens puissent gagner leurs vies, c'est sûr que si on reste à terre, on ne sera pas rentable", nous affirme Jacques Pichon, directeur de l'armement La Houle. Pour l'heure, le port reste immobile et bien silencieux. Les blocages devraient se poursuivre au moins pour la journée.