La réforme des retraites, une nécessité économique ? La mise au point de François Lenglet

Et le problème, c’est que ces travaux omettent de préciser que nos retraites n’évitent le déficit qu’au prix d’un gros effort du contribuable : 30 milliards de subventions sont versés chaque année au régime pour équilibrer la retraite des fonctionnaires à cause de la démographie défavorable et les régimes spéciaux. 30 milliards de dépenses qui dévorent les moyens d'action de l’État. À l’Éducation nationale par exemple, le financement des retraites accapare 27 % du budget du ministère.