L'agence de notation américaine S&P Global Ratings a abaissé pour la première fois depuis 2013 la note souveraine de la France, de "AA" à "AA-". Le spécialiste économie de TF1 François Lenglet livre son analyse.

Chaque président aura subi sa dégradation. Nicolas Sarkozy en 2012, François Hollande en 2013, et Emmanuel Macron aujourd’hui. Car la détérioration de nos finances est continue. La dette publique a été multipliée par huit, en valeur réelle, indépendamment de l’inflation !

Dans le même temps, les impôts ont explosé. En 1973, l’État français prélevait un tiers de la richesse produite en une année. C’est presque la moitié aujourd’hui. Soit 400 milliards d’euros par an en plus d’impôts payés par les Français... Une augmentation trois fois plus forte qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni sur la même période.

Pour résumer, jamais dans l’histoire l’État n’a prélevé autant d’argent qu’aujourd’hui. Et pourtant, jamais le déficit et la dette publique n’ont été aussi élevés... Un paradoxe qui s’explique par la fureur de la dépense de nos présidents, l’actuel ayant battu tous les records.

Pour autant, l’éducation, la santé, la police ou la justice ne fonctionnent pas mieux qu’avant... C’est ce que souligne en creux cette nouvelle dégradation : le rapport qualité-prix de l’État français se détériore dangereusement.