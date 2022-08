Démographie : quatre milliards d'habitants au lieu de dix en 2100 ?

Commençons par l'Hexagone où l'on fait de moins en moins d'enfants depuis une dizaine d'années. D'après les personnes interrogées, c'est loin d'être une surprise : "La vie est plus dure aujourd'hui. On a deux enfants. On préfère bien les élever et être sûr de bien s'occuper d'eux avant d'en faire d'autres". Entre les effets de la pandémie, le développement des moyens de contraception et de l'éducation, nous pourrions être deux fois moins nombreux que prévu à la fin du siècle.