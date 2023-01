Réforme des retraites : va-t-elle vraiment permettre de retrouver l'équilibre ?

Enfin, qui devra fournir le plus d'efforts ? Si vous avez commencé à travailler à 20 ans, à quelques mois près, vous ne bénéficiez pas d'un dispositif carrière longue, votre âge de départ est donc 64 ans, soit 44 années de cotisations. Et puis si vous êtes nés en 1965 ou 1966, vous tombez au moment où le rythme de la réforme s'accélère, vous devrez cotiser non pas un ou deux, mais trois trimestres supplémentaires.