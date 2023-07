"Des baisses entre 10 et 20 % " : un mois de juillet morose pour les restaurateurs

"Tout ce qui est brasserie et restaurant, on est sur des baisses entre 10 et 20 % en matière de volumes couverts.", rapporte Alexandre Thiebaud, vice-président de l'Union des métiers et des industries et de l'hôtellerie de Loire-Atlantique.

Sur la Côte d'Opale dans le nord, le bilan touristique est tout aussi mitigé. Les vacanciers ont délaissé les glaces pour des boissons qui réchauffent. Ce restaurateur tente de s'adapter, mais son mois de juillet est bien en dessous de ses attentes : "C'est compliqué parce que le soir les gens aiment bien s'installer en terrasse en temps normal, et là on essaie plutôt d'être chaud."