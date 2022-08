Des prêts plus difficiles à rembourser : quelles solutions ?

Face à la hausse des prix, de plus en plus de Français connaissent des difficultés financières. Certains partagent leurs inquiétudes sur Internet. En juillet 2022, 9 000 cartes bancaires ont été retirées à leur titulaire, soit 28 % de plus en un an. Il suffit souvent d'un élément, une facture inattendue par exemple, pour basculer dans de grandes difficultés financières.