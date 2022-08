Des prêts plus difficiles à rembourser : quelles solutions ?

Face à la hausse des prix, de plus en plus de Français connaissent des difficultés financières. "Je suis en surendettement. Tous les jours, je regarde mon compte en banque. Avec un salaire de 1600 euros et un loyer de plus de 800 euros, forcément, on ne peut pas tout faire", témoigne la cliente d’une grande surface. "Il est hors de question de faire un crédit conso, surtout pour manger", ajoute une autre.