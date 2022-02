Des sanctions à quel prix ?

La Russie justement, c'était le plus gros client, à Belfort, de la branche nucléaire de General Electric. Les sanctions européennes et américaines pourraient chambouler les accords commerciaux. Les Européens et les Américains ont promis des sanctions à l’encontre de la Russie dans le secteur de l’énergie, de la finance et des transports. Des sanctions qui, par ricochet, pourraient avoir un impact en France.