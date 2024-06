Camaïeu avait été placé en liquidation judiciaire en 2022. Celio avait alors racheté la marque aux enchères pour 1,8 million d’euros. Ce vendredi, le leader du prêt-à-porter pour homme annonce le retour de Camaïeu, le 29 août, sous une nouvelle forme.

"On n’a racheté que le nom Camaïeu, pas les magasins", a insisté Sébastien Bismuth, le président de Celio, qui avait acquis le fleuron du prêt-à-porter féminin en France, trois mois après sa liquidation judiciaire, lors d’une vente aux enchères en décembre 2022, contre 1,8 million d’euros. Le dirigeant du leader du prêt-à-porter pour homme a annoncé ce vendredi aux médias le prochain retour de Camaïeu dans 12 magasins et sur Internet à partir du 29 août, avant l’ouverture programmée d’une cinquantaine de nouvelles boutiques d'ici à quatre ans.

Les adieux à Camaïeu Source : JT 13h WE

Le samedi 1ᵉʳ octobre 2022, TF1 avait vécu (voir le reportage du JT dans la vidéo ci-dessus), en compagnie des salariés et de clients venus témoigner leur solidarité, les dernières heures émouvantes de quelques-uns des 500 magasins de l’enseigne historique, créée en 1984 à Roubaix (Nord) et encore leader de la vente de vêtements féminins dans l’Hexagone en 2020, devant Zara, H&M et Kiabi. Avaient suivi une reprise par une filiale de la Financière immobilière bordelaise (FIB) de l’homme d’affaires Michel Ohayon, puis une liquidation judiciaire ayant brutalement laissé quelque 2.600 employés sur le carreau. "Environ la moitié n’a pas retrouvé de travail à ce jour", estime une ex-syndicaliste CFDT auprès de l'AFP.

Si Celio n’a repris aucun des salariés alors licenciés, n’ayant racheté que les actifs immatériels (propriété intellectuelle, logos et noms de domaine des sites web) de Camaïeu, le retour de cette dernière s’accompagne de la création d’une cinquantaine de postes dans les nouvelles boutiques. L’objectif : "créer des magasins de grande surface, entre 700 et 1.000 mètres carrés", notamment en agrandissant les magasins Celio existants qui, en plus de l’offre hommes habituelle, proposeront des collections femmes sous la marque "be camaïeu", décrite par Sébastien Bismuth comme un "alter ego féminin".

"Toutes les grandes marques internationales font de l’homme, de la femme, et même de l’enfant. Celio ne pouvait pas rester à faire que de l’homme, a poursuivi le dirigeant. Nous lançons cette ligne femme pour pérenniser l’avenir du groupe, en prenant des risques maîtrisés, et compléter nos collections. Elle s’appuie sur la notoriété énorme de Camaïeu, connue de toutes les femmes en France. Nous avons déjà 25% de femmes qui entrent chez Celio pour acheter des produits pour leur mari, ami, frère ou famille, on va pouvoir leur proposer une ligne femme."

Le Camaïeu 2.0 vendra des "basics" (pull, tee-shirt, pantalon), "produits du quotidien, pratiques et de qualité", déclinés en plusieurs couleurs, à un prix moyen d’une trentaine d’euros. Le 29 août, 11 agrandissements de boutiques Celio sont prévus, principalement dans des centres commerciaux, comme Les Trois Fontaines à Cergy-Pontoise ou Westfield Rosny 2, tandis que deux premiers magasins 100% féminins ouvriront, l’un à Vélizy 2 pour six mois, en test, l’autre à Compiègne, dans un ancien magasin… Camaïeu. "Nous étudierons tous les CV des anciens salariés", a enfin promis Sébastien Bismuth.