Dix millions de personnes sont-elles sous le seuil de pauvreté, comme l'affirme Adrien Quatennens ?

Si on fait le tour de toutes ces catégories, on arrive à 1,6 millions de personnes en plus qui échappent aux statistiques publiées chaque année. Le pourcentage de personnes pauvres par rapport à la population globale a augmenté. En 2017, il était de 14,1%. En 2020, de 14,6%. Derrière ce taux, 400 000 personnes en plus sont sous le seuil de pauvreté en l’espace de quatre ans.