Douanes : les biens des trafiquants s'arrachent aux enchères

Toute la journée du vendredi 04 novembre, au ministère de l'Économie et des Finances, on a vendu des voitures, des camions, tous impliqués dans des affaires de trafic de drogues. N'oublions pas les diamants issus de la contrebande, les lingots en platines, les bijoux en or, les pierres précieuses et bien sûr toute une collection de maroquinerie hors de prix et montres de luxe.