VIDÉO - Drôme : le bonheur est dans la tomate

Ils ont envahi les rayons de nos magasins. Les produits à base de tomate transformée sont de plus en plus consommés en France. Sauce, concentré, coulis, ketchup... les habitants de l'Hexagone en mangent plus d'un million de tonnes chaque année. Mais seulement 15% des produits industriels sont produits sur le territoire national, forçant la France à importer pour plus de 400 millions d'euros de marchandises.

Alors dans la Drôme, les producteurs se mobilisent. La tomate de transformation est petite, ferme et bien rouge. Moins juteuse et moins parfumée, elle n'a pas vocation à être dégustée seule. La famille Comte la cultive de père en fils. Elle en produit 1500 tonnes chaque année. "On avait réduit parce que la filière était moins intéressante, mais aujourd'hui elle redevient intéressante, donc on va augmenter un peu en surface", explique Raphaël Comte, agriculteur à Marsanne, dans le reportage en tête de cet article.