Éclairage public : une source d'économie

Par souci économique et environnemental, de plus en plus de communes éteignent leur éclairage nocturne. Mais rentrer chez soi dans le noir complet, ce n'est pas forcément très rassurant. À Longpont-sur-Orge (Essonne), quand Patricia quitte le travail le soir, il lui suffit d'un geste sur son téléphone. Une application lui permet d'allumer les lampadaires, grâce à sa géolocalisation. Et les réverbères s'éteignent après six minutes. Le coup du dispositif est de 400 euros pour connecter une dizaine de lampadaires. Une centaine de communes souhaitent aujourd'hui s'équiper.