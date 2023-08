VIDÉO - Économie : ces services qui misent sur votre étourderie pour gonfler leurs bénéfices

"Combien possédez-vous d'abonnements ?" : c'est une question qui peut paraître toute simple et pourtant difficile d'y répondre pour la plupart d'entre vous. "Non", "j'en sais rien", "je vois des factures passer, et je me dis : 'Tiens, je suis abonné à ce truc-là'" sont par exemple quelques-unes des réponses glanées par le JT de TF1. En fait, nous possédons en moyenne six abonnements chacun : téléphone, box, musique, films, salle de sport, presse, ou encore supermarchés ou jeux vidéo... La liste est longue et les promotions sont alléchantes.

Tout est donc réuni pour oublier un forfait ou deux. "Il y avait sept jours gratuits, on s'est dit : 'On va la prendre' et au final, on a oublié de se désabonner", reconnaît une jeune fille dans la vidéo en tête de cet article. Tandis qu'une autre avoue : "Je suis abonnée à l'assurance de mon téléphone depuis trois ans, et en fait, mon téléphone n'a jamais été cassé, donc je suis abonnée à ça pour rien", dit-elle.