Économie : la France fait face à "un risque de récession"

Dans un contexte de guerre en Ukraine, de crise du Covid, et d'inflation record, la France est fragilisée sur les plans "stratégique, sanitaire et économique". C'est le constat de l'historien et économiste Nicolas Baverez, invité dans la matinale de LCI, qui met en garde ce mercredi 6 juillet contre un risque de récession sur la dette française.

Celle-ci a "augmenté de 90 milliards d'euros au premier trimestre 2022", rappelle Nicolas Baverez, qui s'inquiète que la classe politique ne prenne pas la mesure de la situation. "Pour l’instant, tout le monde [les différents partis politiques, NDLR] s’accorde sur des plans très couteux de dépenses publiques, au vu des différentes propositions sur le pouvoir d’achat. Et personne n'a compris que le monde a vraiment changé", a-t-il averti.