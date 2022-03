Économies d'énergie : ces communes qui baissent le chauffage

De grandes viles comme Lille (Nord) surveillent aussi attentivement la consommation. Dans ce bâtiment public, dans la vidéo en tête de cet article, la facture a été allégée de 7 000 euros notamment grâce à un employé. "J'ai coupé totalement le chauffage puisqu'il fait une température suffisante dans le bâtiment. Et en plus, il y a un beau soleil sur Lille actuellement", explique Jean-François Soubrane, correspondant Énergie - Lille. Dans chaque espace public, un agent est désigné pour limiter le gâchis d'énergie. Il est chargé en plus de sensibiliser ses collègues. Ce système est mis en place depuis six ans à Lille. Il a permis à la commune d'économiser 30 000 euros chaque année.