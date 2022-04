Électricité : comment les entreprises font des efforts

Les grands groupes ont aussi fait des efforts. Dans cet hypermarché, par exemple, on a baissé de 60% l’intensité de la lumière. "Je trouve que c’est une bonne mesure", lance une cliente. Les écrans et la musique ont également été éteints et la moitié des caisses automatiques ont été fermées. Des mesures appliquées dans les 400 plus gros magasins de cette enseigne. "Cet effort collectif représente pour chacun de nos magasins à peu près 20% d’économie d’énergie, dès lors que nous éteignons ou baissons au maximum l’intensité lumineuse entre 7h et 10h", explique Stefen Bompais, directeur expérience client chez Carrefour France.