Pourquoi RTE appelle à doubler la production d'énergies renouvelables d'ici 2035

Le gestionnaire s'attend à une consommation annuelle d'électricité en forte hausse, comprise entre 580 à 640 térawattheures (TWh) en 2035. Deux ans auparavant, en 2021, il tablait encore sur une consommation de 540 TWh dans un scénario moyen dit de référence, et de 585 TWh en cas de "réindustrialisation profonde" du pays. Pour rappel, 460 TWh avaient été consommés en France l’année dernière.

Ces nouvelles prévisions intègrent les bouleversements intervenus depuis deux ans. D’abord la publication du programme européen "Fit for 55" qui renforce les obligations de réduction des émissions de CO2 des pays européens (-55% par rapport à 1990). Mais aussi la guerre en Ukraine, qui a mis en évidence la nécessité d'une souveraineté industrielle et d'une relocalisation de la production à mener de pair avec la décarbonation de ces activités. En clair, un besoin urgent et massif d'électricité dans les usines pour remplacer le gaz et le charbon.