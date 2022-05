Électricité : pourquoi la production nucléaire est-elle au ralenti ?

Il faut cinq mois pour effectuer les réparations. Cet arrêt est très long. Et pour cause, ces tuyauteries se situent au pire des endroits. En effet, selon Emmanuelle Galichet, docteure en physique nucléaire et maîtresse de conférence au CNAM à Paris, elles se trouvent dans un enchevêtrement d'autres tuyauteries. Et il est techniquement difficile d'y accéder. En outre, les travailleurs vont devoir se succéder les uns après les autres pour éviter de prendre trop de radioactivité. Ainsi, la maintenance va prendre un peu plus de temps.