Eleveurs de porcs : vers une aide exceptionnelle ?

Avec chaque nouvelle naissance, Baptiste Adam, éleveur de porcs, le sait. Au lieu de lui faire gagner de l’argent, ces porcelets vont lui en faire perdre. D’ici peu, l’allaitement ne suffira plus, il faudra les nourrir. Et cela coûte de plus en plus cher. Hausse du prix des céréales, mais aussi de l’énergie, de l’essence... bref, élever des cochons n’a jamais coûté autant.