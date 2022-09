Macron appelle les PME et les collectivités locales à ne pas signer de contrats d'énergie "à des prix fous"

Selon lui, des négociations menées "collectivement", "en européen, avec les Américains et d'autres", vont permettre de retrouver "des prix plus raisonnables" dans les prochaines semaines, sans donner plus de précisions. Cela devrait "donner de la visibilité sur les prix du gaz et de l'électricité pour que tout cela soit soutenable", a encore justifié le président de la République, ajoutant : "Pas d'emballement, pas d'inquiétude."

Face à la flambée des prix de l'énergie, de nombreuses entreprises avaient fait état de leurs difficultés à répondre à cette hausse spectaculaire. Alors qu'un bouclier tarifaire a été mis en place et a été prolongé pour les ménages, le gouvernement a seulement ouvert quelques aides pour les entreprises.