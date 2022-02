Salaire : plus d'un tiers des Français séduits par l'idée d'un versement en plusieurs fois

En pleine crise du pouvoir d'achat et dans un contexte de poussée inflationniste, diviser en plusieurs fois le versement du salaire permettrait de "mieux gérer son budget mensuel et d'éviter de se retrouver à découvert dès la première quinzaine d'un mois", estime Arbia Smiti, PDG de Rosaly, dans les colonnes du Parisien. D'ailleurs, 14% des Français ont déjà "divisé leurs revenus en quatre ou en cinq avec un budget défini pour chaque semaine", souligne OpinionWay dans son sondage. 23% des sondés pourraient y avoir recours à l'avenir. Ce nouveau système de versement séduit particulièrement les personnes gagnant moins de 2 000 euros par mois (49% d'entre eux souhaiteraient avoir leurs revenus tous les 15 jours pour faire face aux dépenses imprévues, 34% toutes les semaines et 25% tous les jours).